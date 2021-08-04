Шойгу заявил, что плановую ревакцинацию от COVID-19 прошли около 20 тысяч военных

По его словам, коэффициент заболеваемости в Вооруженных силах вдвое ниже, чем в среднем по стране. У 95% военнослужащих выявлен высокий уровень антител.

Как отметил Шойгу, в министерстве работа по борьбе с коронавирусом корректируется с учетом выявляемых его штаммов.

Военные эксперты предусматривали барьерный температурный контроль на входе в воинскую часть, ношение средств защиты и масок, оборудование помещений для быстрой изоляции всех контактировавших с заболевшим, обработку специальными составами помещений и техники.

Локдаун в России весной 2020 года угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт. Речь идет о нескольких триллионах рублей.

