Шойгу заявил, что плановую ревакцинацию от COVID-19 прошли около 20 тысяч военных
Около 20 тысяч российских военных прошли плановую ревакцинацию от COVID-19, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, коэффициент заболеваемости в Вооруженных силах вдвое ниже, чем в среднем по стране. У 95% военнослужащих выявлен высокий уровень антител.
Как отметил Шойгу, в министерстве работа по борьбе с коронавирусом корректируется с учетом выявляемых его штаммов.
Военные эксперты предусматривали барьерный температурный контроль на входе в воинскую часть, ношение средств защиты и масок, оборудование помещений для быстрой изоляции всех контактировавших с заболевшим, обработку специальными составами помещений и техники.
Локдаун в России весной 2020 года угрожал сорвать поставки вооружения и военной техники по гособоронзаказу и на экспорт. Речь идет о нескольких триллионах рублей.
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