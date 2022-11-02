Шойгу: НАТО ведет информационную и санкционную войну против России

НАТО накачивает Украину вооружением, поставляет разведывательную информацию и наемников, а также ведет информационную и санкционную войну против России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии.

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Слова главы российского военного ведомства приводит РИА Новости.

«Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ», — подчеркнул Шойгу.

Министр напомнил, что НАТО на Мадридском саммите приняла новую стратегическую концепцию, в которой Москва названа главным источником угроз безопасности. Как отметил Шойгу, блок создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Европе, в частности, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

«Численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться», — подчеркнул глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что действия НАТО на восточном фланге угрожают союзникам России, прежде всего, Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:Минобороны РФНАТОСергей Шойгу
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