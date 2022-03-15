Парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о размещении военных объектов

Парламент Белоруссии ратифицировал договор с Россией о размещении двух военных объектов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

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Проект закона о продлении срока аренды Москвой узла системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и пункта связи ВМФ в Вилейке представил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Соглашения, которые будут действовать 25 лет, предусматривают, что РФ финансирует эти объекты и безвозмездно предоставляет белорусской стороне военные полигоны на своей территории для учений войск ПВО Вооруженных сил республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссия
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