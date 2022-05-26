Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении

По его словам, открылось новое направление, и белорусские власти не могут не уделять этому внимания, а министр обороны предложил создать ещё одно оперативное командование ещё в 2021 году.

«Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление - вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», - отметил белорусский лидер.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что на южном направлении были развёрнуты силы подразделений сил специальных операций.