Лукашенко: Белоруссия создаст оперативное командование на украинском направлении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах страны будет создано южное оперативное командование, сообщает РИА Новости.
По его словам, открылось новое направление, и белорусские власти не могут не уделять этому внимания, а министр обороны предложил создать ещё одно оперативное командование ещё в 2021 году.
«Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление - вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло», - отметил белорусский лидер.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что на южном направлении были развёрнуты силы подразделений сил специальных операций.
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