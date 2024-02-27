Шойгу: ВСУ с начала СВО потеряли 444 тысячи военнослужащих

По его словам, с начала спецоперации в 2022 году украинская армия лишилась свыше 444 тысяч военнослужащих.

«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины», - заключил он на заседании Коллегии военного ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».