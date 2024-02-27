Шойгу: ВСУ с начала СВО потеряли 444 тысячи военнослужащих
Ежедневные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года составляют более 800 человек и 120 единиц вооружения. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, с начала спецоперации в 2022 году украинская армия лишилась свыше 444 тысяч военнослужащих.
«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины», - заключил он на заседании Коллегии военного ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru