Российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams
Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams, задействованный украинскими войсками в зоне СВО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, боевую машину уничтожили в районе Авдеевки.
«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — указал Гагин.
Он добавил, что любая иностранная техника уязвима.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что преданные Киеву американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru