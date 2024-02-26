Российские войска впервые в ходе СВО уничтожили танк Abrams

Российские военные впервые уничтожили американский танк Abrams, задействованный украинскими войсками в зоне СВО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

СМИ: танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения СВО

По его словам, боевую машину уничтожили в районе Авдеевки.

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили», — указал Гагин.

Он добавил, что любая иностранная техника уязвима.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что преданные Киеву американские танки Abrams не сыграли большой роли на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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