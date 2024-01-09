Шойгу: ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год

Российские войска методично снижают боевой потенциал украинской армии, противник потерял более 215 тысяч человек за 2023 год. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

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«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — указал глава Минобороны.

Министр добавил, что людской ресурс противника истощается, также у ВСУ нет результатов на поле боя. Однако Киев с подачи западных стран продолжает «гнать на убой своих солдат». Шойгу подчеркнул, что это не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет конфликт.

Ранее глава Минобороны заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороныСергей Шойгу

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