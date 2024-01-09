Шойгу: ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год
Российские войска методично снижают боевой потенциал украинской армии, противник потерял более 215 тысяч человек за 2023 год. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — указал глава Минобороны.
Министр добавил, что людской ресурс противника истощается, также у ВСУ нет результатов на поле боя. Однако Киев с подачи западных стран продолжает «гнать на убой своих солдат». Шойгу подчеркнул, что это не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет конфликт.
Ранее глава Минобороны заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитики назвали самые пунктуальные авиакомпании в 2023 году
- Обладатель Кубка Стенли: Ни один россиянин не участвует в международных турнирах
- Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу
- Шойгу: ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год
- «Много мучений»: Песков прокомментировал ситуацию с отоплением в регионах
- Мировые цены на продовольствие в 2023 году снизились почти на 14%
- СМИ: Экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет
- На участке трассы М-11 «Нева» повысились тарифы за проезд
- СМИ: Дефицит кадров в России сохранится к 2030 году
- Вильфанд: Температура в Москве вновь понизится до минус 20 к выходным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru