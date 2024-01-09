Шойгу: ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год

«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения», — указал глава Минобороны.

Министр добавил, что людской ресурс противника истощается, также у ВСУ нет результатов на поле боя. Однако Киев с подачи западных стран продолжает «гнать на убой своих солдат». Шойгу подчеркнул, что это не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет конфликт.

Ранее глава Минобороны заявил, что с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

