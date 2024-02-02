Шойгу: Военные примут участие в выборах президента

Минобороны России работает над вопросом участия военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала российских войск в выборах президента страны. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Памфилова: На участие в ДЭГ на выборах подали 740 тысяч заявок

По его словам, особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне военной операции на Украине. Министр добавил, что обсудить ход подготовки к участию военного электората в выборной кампании планируется в пятницу.

Выборы президента РФ впервые пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Центризбирком 31 января завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииСергей ШойгуМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры