ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов

Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ.

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На проверке в ЦИК сейчас находятся подписи, сданные кандидатом от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным, а также лидером «Коммунистов России» Сергеем Малинковичем и блогером-самовыдвиженцем Радой Русских.

Уже зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонова(КПРФ), Владислав Даванков ( «Новые люди») и действующий глава государства Владимира Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Согласно регламенту ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов до 10 февраля.


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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииЦИК

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