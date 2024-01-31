ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов
Центризбирком завершил прием подписей, которые самовыдвиженцы и претенденты от непарламентских партий должны были предоставить для регистрации в качестве кандидатов на выборах президента РФ.
На проверке в ЦИК сейчас находятся подписи, сданные кандидатом от партии «Гражданская инициатива» Борисом Надеждиным, а также лидером «Коммунистов России» Сергеем Малинковичем и блогером-самовыдвиженцем Радой Русских.
Уже зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонова(КПРФ), Владислав Даванков ( «Новые люди») и действующий глава государства Владимира Путин, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.
Согласно регламенту ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов до 10 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru