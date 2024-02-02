Памфилова: На участие в ДЭГ на выборах подали 740 тысяч заявок

«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 [тыс.] заявлений поданы на применение "Мобильного избирателя"», — указала глава ЦИК, пояснив, что такие избиратели в дни голосования будут находиться вне своего места проживания.

Памфилова призвала продолжать информировать россиян о всех возможных формах участия в выборах, отметив, что избиратели «в мобильном состоянии» могут подать заявление на голосование через «Госуслуги», МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта, напоминает «Свободная пресса». Впервые на них пройдет дистанционное электронное голосование. Памфилова отмечала, что проголосовать дистанционно смогут около 38 млн человек в 29 регионах, пишет RT.

