Памфилова: На участие в ДЭГ на выборах подали 740 тысяч заявок

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали 740 тысяч человек, на голосование через сервис «Мобильный избиратель» — 160 тысяч. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС.

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«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 [тыс.] заявлений поданы на применение "Мобильного избирателя"», — указала глава ЦИК, пояснив, что такие избиратели в дни голосования будут находиться вне своего места проживания.

Памфилова призвала продолжать информировать россиян о всех возможных формах участия в выборах, отметив, что избиратели «в мобильном состоянии» могут подать заявление на голосование через «Госуслуги», МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта, напоминает «Свободная пресса». Впервые на них пройдет дистанционное электронное голосование. Памфилова отмечала, что проголосовать дистанционно смогут около 38 млн человек в 29 регионах, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Президента РоссииЦИКЭлла Памфилова

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