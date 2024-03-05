Шойгу: В ВС РФ числятся больше 37,5 тысячи женщин-военнослужащих

По словам главы российского оборонного ведомства, еще около 270 тысяч женщины трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.



Шойгу поблагодарил всех женщин за добросовестную службу на благо нашей Родины.

Ранее министр обороны РФ отметил, что подразделения Вооружённых сил России не дали возможности украинским военным закрепиться на новом рубеже после оставления авдеевского узла обороны, напоминает RT.

