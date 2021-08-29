Шойгу: В Вооруженные силы поставят более 2 тысяч беспилотников

«У нас в стране в Вооружённых силах мы перевалим в этом году рубеж в две тысячи», — цитирует Шойгу ТАСС.

По словам главы ведомства, в армии налажены поставки серийных БПЛА и утверждён «единый подход к беспилотникам», сообщает RT.

Напомним, уже осенью в распоряжение ВС РФ поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», сообщил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

