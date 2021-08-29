Шойгу: В Вооруженные силы поставят более 2 тысяч беспилотников
Глава Минобороны России Сергей Шойгу озвучил планы до конца 2021 года оснастить Вооруженные силы РФ двумя тысячами беспилотников. Об этом министр сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
«У нас в стране в Вооружённых силах мы перевалим в этом году рубеж в две тысячи», — цитирует Шойгу ТАСС.
По словам главы ведомства, в армии налажены поставки серийных БПЛА и утверждён «единый подход к беспилотникам», сообщает RT.
Напомним, уже осенью в распоряжение ВС РФ поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», сообщил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
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