ВС РФ получат первый тяжёлый ударный БПЛА «Альтиус»

Уже осенью в распоряжение ВС РФ поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», сообщил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», - сказал замминистра.

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На вооружении в ВС РФ уже стоят БПЛА «Форпост» и «Иноходец», но «Альтиус» станет первым ударным беспилотником тяжёлого класса.

Кроме того, на форуме были подписаны контракты на серийную поставку ударных беспилотных аппаратов «Форпост-Р» и «Иноходец-РУ», а также на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих ударных БПЛА, сообщает РИА Новости.

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Фото: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:АрмияБеспилотники
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