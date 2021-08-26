ВС РФ получат первый тяжёлый ударный БПЛА «Альтиус»
Уже осенью в распоряжение ВС РФ поступит тяжёлый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Альтиус», сообщил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Осенью получим в войска первый комплекс «Альтиус» в ударном варианте», - сказал замминистра.
На вооружении в ВС РФ уже стоят БПЛА «Форпост» и «Иноходец», но «Альтиус» станет первым ударным беспилотником тяжёлого класса.
Кроме того, на форуме были подписаны контракты на серийную поставку ударных беспилотных аппаратов «Форпост-Р» и «Иноходец-РУ», а также на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих ударных БПЛА, сообщает РИА Новости.
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