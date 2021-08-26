ВС РФ получат первый тяжёлый ударный БПЛА «Альтиус»

На вооружении в ВС РФ уже стоят БПЛА «Форпост» и «Иноходец», но «Альтиус» станет первым ударным беспилотником тяжёлого класса.

Кроме того, на форуме были подписаны контракты на серийную поставку ударных беспилотных аппаратов «Форпост-Р» и «Иноходец-РУ», а также на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих ударных БПЛА, сообщает РИА Новости.

