Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для «Вагнера»

«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — отметил Пригожин.

Основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог в решении задачи. Пригожин подчеркнул, что предоставление боеприпасов спасло «сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину».

Ранее основатель «Вагнера» рассказал, что ЧВК столкнулась с дефицитом снарядов, и профильные ведомства не реагируют на просьбы предоставить необходимое, напоминает Ura.ru. Пригожин отмечал, что из-за снарядного голода российские подразделения теряют вдвое больше бойцов, указывает телеканал «360».

