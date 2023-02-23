Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для «Вагнера»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о решении проблемы со снабжением бойцов боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена.
«Сегодня в 6 утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны», — отметил Пригожин.
Основатель ЧВК поблагодарил всех, кто помог в решении задачи. Пригожин подчеркнул, что предоставление боеприпасов спасло «сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину».
Ранее основатель «Вагнера» рассказал, что ЧВК столкнулась с дефицитом снарядов, и профильные ведомства не реагируют на просьбы предоставить необходимое, напоминает Ura.ru. Пригожин отмечал, что из-за снарядного голода российские подразделения теряют вдвое больше бойцов, указывает телеканал «360».
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