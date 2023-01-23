Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ, согласно которому будут начисляться социальные выплаты мобилизованным. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о ежемесячной выплате в размере 158 тысяч рублей, которая была установлена президентом Владимиром Путиным. Она составляет большую часть начисляемых мобилизованным выплат в 195 тысяч рублей, напоминает ТАСС.
Так, ежемесячные выплаты будут производиться со дня назначения гражданина на воинскую должность и до освобождения с нее включительно. При заключении контракта, выплаты производятся до дня его вступления в силу.
Минимальная сумма, выплачиваемая призванным в ходе частичной мобилизации военнослужащим, составит 195 тысяч рублей. Об этом ранее сообщил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.
20 января зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что Минобороны не подготовило необходимые подзаконные акты, чтобы помощь дошла до каждой семьи мобилизованных.
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