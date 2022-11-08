Минобороны: Зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей
Минимальная сумма, выплачиваемая призванным в ходе частичной мобилизации военнослужащим, составит 195 тысяч рублей. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.
«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое ... зависит от оклада по воинской должности ... оклада по воинскому званию и выслуги лет», — приводятся слова Микищенко в Telegram-канале Минобороны.
В частности, рядовой на должности мотострелка будет получать минимум 195 тысяч рублей, командир взвода — около 225 тысяч, командир батальона — около 243 тысяч.
Выплаты мобилизованным россиянам начнут начислять уже с 8 ноября, сообщает телеканал «360». Как отметил Микищенко, по желанию военнослужащего денежное довольствие могут получать его родственники: для этого необходимо оформить доверенность.
В Минобороны подчеркнули, что выплаты военнослужащим облагаются подоходным налогом в 13%, однако это не касается социальной выплаты в размере 158 тысяч рублей, входящей в денежное довольствие военного. При этом мобилизованные могут рассчитывать на надбавки за особые условия службы или особые достижения, пишет РИА ФАН.
Также в министерстве сообщили, что военнослужащим-контрактникам и заключившим контракт на год и более мобилизованным предоставят единовременную выплату в 195 тысяч рублей.
«Данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», — указал Микищенко.
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