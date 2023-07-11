Шойгу: Российские военные продвинулись на 1,5 км на Краснолиманском направлении
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.
По его словам, в районе села Кармазиновка штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки «Центр» отразили наступление украинской армии.
«Нанеся противнику огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и два км по фронту», - уточнил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы Украины ежедневно терпят неудачи в контрнаступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru