Шойгу: Российские силы сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

Российские военные получили комплексы, которые за пять дней сбили 24 украинских самолета. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток»

Глава военного ведомства встретился с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток», которые были удостоены государственных наград. Министр указал на большие потери боевых самолетов воздушных сил противника.

«У нас появились комплексы, которые сбили двадцать четыре самолета за пять дней», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

Ранее Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления «Востока» на Южнодонецком направлении, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Минобороны РФ
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