Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении в ходе своей рабочей поездки в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны.
Глава ведомства заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям противника, выполнении задач на основных тактических направлениях. Также Шойгу доложили о готовности «Востока» к действиям зимой, в том числе обеспеченности военных средствами обогрева, отмечает «Свободная пресса».
Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Кузьменко рассказал министру о формировании штатных подразделений, использующих ударные и разведывательные беспилотники, укомплектовании их бойцами и техникой. Также Кузьменко представил доклад о тактике действий штурмовых отрядов во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении задач по захвату украинских опорных пунктов, пишет Ura.ru.
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