Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток»

Глава ведомства заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям противника, выполнении задач на основных тактических направлениях. Также Шойгу доложили о готовности «Востока» к действиям зимой, в том числе обеспеченности военных средствами обогрева, отмечает «Свободная пресса».

Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Кузьменко рассказал министру о формировании штатных подразделений, использующих ударные и разведывательные беспилотники, укомплектовании их бойцами и техникой. Также Кузьменко представил доклад о тактике действий штурмовых отрядов во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении задач по захвату украинских опорных пунктов, пишет Ura.ru.

