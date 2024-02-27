Шойгу: Резервные батальоны подготовят в ВВО для наращивания боевых возможностей

Резервные батальоны будут подготовлены в Восточном Военном округе (ВВО) для увеличения его боевых возможностей на фоне роста активности Соединенных Штатов в регионе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны России.

Шойгу заявил, что в ЦВО реорганизуют 18 частей в 2024 году

По его словам, основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по словам Шойгу, в рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» и боевых бронированных машин «Тайфун».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом боевого опыта продолжит укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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