Шойгу: Резервные батальоны подготовят в ВВО для наращивания боевых возможностей

По его словам, основные усилия будут сосредоточены на подготовке резервных батальонов, а также обучении младших специалистов и операторов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по словам Шойгу, в рамках Гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более 200 единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» и боевых бронированных машин «Тайфун».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с учетом боевого опыта продолжит укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, передает «Радиоточка НСН».

