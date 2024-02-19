Медведев: С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек
Более 53 тысяч человек было принято с 1 января 2024 года на военную службу в интересах объединённой группировки войск. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с главами регионов в Грозном он указал, что в целом процесс набора в войска идет неплохо, активно работают округа и регионы.
«Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», - заключил Медведев.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год в ВС России набрали примерно 490 тысяч военных по контракту и добровольцев, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
- Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для ряда застройщиков
- Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля
- Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
- Глава шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране
- На выборах президента России будут работать около 100 наблюдателей от СНГ
- В Берлине знакомы с угрозами Медведева ударить по городу
- Латвия продала России виски на рекордные 251,2 млн долларов
- СМИ: Италия и Украина заключат соглашение о гарантиях безопасности
- Россиян предупредили о сложностях при получении виз во Францию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru