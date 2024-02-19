Медведев: С 1 января на военную службу приняли более 53 тысяч человек

Более 53 тысяч человек было принято с 1 января 2024 года на военную службу в интересах объединённой группировки войск. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов

На совещании с главами регионов в Грозном он указал, что в целом процесс набора в войска идет неплохо, активно работают округа и регионы.

«Надеюсь, что всё то, что мы задумали, а цифры всем известны, у нас в этом году получится», - заключил Медведев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год в ВС России набрали примерно 490 тысяч военных по контракту и добровольцев, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры