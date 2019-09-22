Шойгу рассказал о пользе внезапных проверок для повышения боеготовности

Первая же такая проверка показала, что ни одно воинское подразделение, оказавшееся на незнакомых полигонах на штатной технике, не смогло выполнить нормативы на оценкку «удовлетворительно».

«Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности», - заявил Сергей Шойгу.

Он также отметил системный государственный подход в вопросах строительства и подготовки вооруженных сил и их оснащения современным оружием, развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, зачем американцам макеты автомата Калашникова.

