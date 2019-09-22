Шойгу рассказал о пользе внезапных проверок для повышения боеготовности
Министр обороны РФ, Герой России, Сергей Шойгу рассказал о реформировании российской армии. По словам генерала, на повышение боеготовности российских частей положительно повлияли внезапные проверки Минобороны, проведение которых одобрил президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом Сергей Шойгу рассказал в интервью газете «Московский комсомолец», которое он дал впервые за семь лет.
Министр обороны отметил, что многое в военных частях пытались скрыть.
«Проверки действительно стали внезапными от батальона до армии и военного округа. Про их подготовку знали три человека: я, начальник Генерального штаба и тот, кто планировал внезапную проверку. Мы сразу договорились: надо прекратить, грубо говоря, врать. Искаженная информация была общим бичом. Многое скрывалось или искажалось», - отметил министр.
Первая же такая проверка показала, что ни одно воинское подразделение, оказавшееся на незнакомых полигонах на штатной технике, не смогло выполнить нормативы на оценкку «удовлетворительно».
«Ценой невероятных усилий руководства страны и руководства Минобороны мы добились того, чтобы наша армия стала такой, какая она есть сегодня, — армией постоянной готовности. У нас сейчас все подразделения — подразделения постоянной готовности», - заявил Сергей Шойгу.
Он также отметил системный государственный подход в вопросах строительства и подготовки вооруженных сил и их оснащения современным оружием, развития оборонно-промышленного комплекса страны.
Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, зачем американцам макеты автомата Калашникова.
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