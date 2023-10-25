Шойгу рассказал, что в последние недели было взято в плен много бойцов ВСУ

Как отметили российские бойцы, противник «в панике», «бьем, не щадим». Шойгу подчеркнул, что украинские пленные рассказывают о «плохом психологическом состоянии» в подразделениях ВСУ.

По словам министра, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у противника все меньше и меньше возможностей.

«И меньше их становится, благодаря исключительно вашей боевой работе», — обратился Шойгу к российским бойцам.

Ранее глава Минобороны заявил, что армия России получила комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней, пишет «Свободная пресса».

