Шойгу рассказал, что в последние недели было взято в плен много бойцов ВСУ

Много пленных украинских военных были захвачены или сдались добровольно в последние три-четыре недели. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток».

Шойгу: Российские силы сбили 24 самолета ВСУ за пять дней

Как отметили российские бойцы, противник «в панике», «бьем, не щадим». Шойгу подчеркнул, что украинские пленные рассказывают о «плохом психологическом состоянии» в подразделениях ВСУ.

По словам министра, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у противника все меньше и меньше возможностей.

«И меньше их становится, благодаря исключительно вашей боевой работе», — обратился Шойгу к российским бойцам.

Ранее глава Минобороны заявил, что армия России получила комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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