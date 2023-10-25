Шойгу рассказал, что в последние недели было взято в плен много бойцов ВСУ
Много пленных украинских военных были захвачены или сдались добровольно в последние три-четыре недели. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток».
Как отметили российские бойцы, противник «в панике», «бьем, не щадим». Шойгу подчеркнул, что украинские пленные рассказывают о «плохом психологическом состоянии» в подразделениях ВСУ.
По словам министра, сегодняшняя обстановка говорит о том, что у противника все меньше и меньше возможностей.
«И меньше их становится, благодаря исключительно вашей боевой работе», — обратился Шойгу к российским бойцам.
Ранее глава Минобороны заявил, что армия России получила комплексы, которые сбили 24 самолета ВСУ за пять дней, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru