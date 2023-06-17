Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области

В частности, главе ведомства представили автоматическую линию сборки гусеничных лент.

«Руководитель предприятия доложил ... что за счет оптимизации производственных мощностей за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции по всей номенклатуре увеличился в разы», — отмечается в сообщении.

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шестаков указал, что все бронемашины доработали с учетом требований к защищенности. Техника уже готова к отправке в войска. Вместе с танками военным направят модули комплексной бронезащиты.

Кроме того, Сергей Шойгу проверил на арсеналах и базах резерва подготовку техники и вооружения к отправке в зону специальной военной операции. Министру представили доклад об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения, автотехники, ее подготовке к отправке в подразделения и части. Глава Минобороны также проверил на арсенале хранения ракетного и артиллерийского вооружения организацию регламентного обслуживания и ремонта оружия перед отправкой военным.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин сообщил министру, что на базе уже подготовили и отправили в зону СВО более 4 тысяч артиллерийских установок и планируют дополнительно передать военным более 700 единиц артиллерийского вооружения.

