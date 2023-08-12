Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота РФ. Об этом сообщает Минобороны.
«Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — указали в министерстве.
Также Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона, предназначенного для подготовки и проведения испытаний перспективных образцов вооружения и техники.
Кроме того, Сергей Шойгу проинспектировал готовность социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле. В населенном пункте расположена самая северная школа страны, рассчитанная на более чем 250 учеников в одну смену. Также в прошлом году на Новой Земле сдали в эксплуатацию детский сад площадью более 6 тысяч квадратных метров.
«Готовятся к сдаче 3 жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства», — добавили в Минобороны.
Ранее Шойгу и вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа в штабе Объединенной группировки войск, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru