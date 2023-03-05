Шойгу провел совещание с командующими группировок по обстановке в зоне СВО

В том числе обсудили текущую обстановки и разработали планы дальнейших действий.

Шойгу уделил внимание всестороннему обеспечению военных в зоне СВО.

«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — отмечается в сообщении.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.



Позже он также провел совещание, на котором шла речь о необходимости бесперебойного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.





