Шойгу провел совещание с командующими группировок по обстановке в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих в штабе объединенной группировки в зоне специальной военной спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ 5 марта.

Шойгу утвердил порядок снабжения добровольческих отрядов оружием и техникой

В том числе обсудили текущую обстановки и разработали планы дальнейших действий.

Шойгу уделил внимание всестороннему обеспечению военных в зоне СВО.

«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — отмечается в сообщении.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Позже он также провел совещание, на котором шла речь о необходимости бесперебойного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.



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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенныеСергей Шойгу
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