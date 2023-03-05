Шойгу провел совещание с командующими группировок по обстановке в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командующих в штабе объединенной группировки в зоне специальной военной спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ 5 марта.
В том числе обсудили текущую обстановки и разработали планы дальнейших действий.
Шойгу уделил внимание всестороннему обеспечению военных в зоне СВО.
«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — отмечается в сообщении.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Позже он также провел совещание, на котором шла речь о необходимости бесперебойного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.
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