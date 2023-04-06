Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов

В ходе визита глава военного ведомства проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое специализируется на выпуске бронетранспортеров и бронеавтомобилей семейства «Тигр».

В сообщении отмечается, что Шойгу поручил проработать различные версии специальной бронированной техники.

«Для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения», - пояснили в ведомстве.

Ранее Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск обсудил обеспечение российских войск боеприпасами, сообщает «Свободная пресса».