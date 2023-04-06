Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе визита глава военного ведомства проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса, которое специализируется на выпуске бронетранспортеров и бронеавтомобилей семейства «Тигр».
В сообщении отмечается, что Шойгу поручил проработать различные версии специальной бронированной техники.
«Для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения», - пояснили в ведомстве.
Ранее Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск обсудил обеспечение российских войск боеприпасами, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли
- Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме
- Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов
- Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ
- Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов
- Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве
- Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
- С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет
- Восьмиклассник скончался на школьной перемене в Башкирии
- Песков предупредил об ответе РФ на размещение американского ядерного оружия в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru