Шойгу провел встречу с генсеком ОДКБ

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, были обсуждены, в частности, вопросы «совершенствования ее силового потенциала». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

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Отмечается, что Шойгу и Тасмагамбетов обсудили вопросы военной составляющей ОДКБ. Кроме того, Шойгу поздравил генсека с назначением на должность.

Ранее Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров допустил включения в состав организации новых стран. По его словам, перспективы присоединения к ОДКБ существуют для дружественных стран, сообщает НСН.

ОДКБ была создана 14 мая 1992 года. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:РоссияОДКБ
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