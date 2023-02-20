Шойгу провел встречу с генсеком ОДКБ
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым, были обсуждены, в частности, вопросы «совершенствования ее силового потенциала». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
Отмечается, что Шойгу и Тасмагамбетов обсудили вопросы военной составляющей ОДКБ. Кроме того, Шойгу поздравил генсека с назначением на должность.
Ранее Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров допустил включения в состав организации новых стран. По его словам, перспективы присоединения к ОДКБ существуют для дружественных стран, сообщает НСН.
ОДКБ была создана 14 мая 1992 года. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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