Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ 23 октября.
«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», - сообщили в Минобороны РФ.
В пятницу, 21 октября, по инициативе США состоялся телефонный разговор Шойгу и Остина.
Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+8 672 / сут.
Умерли
390 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+10 578 / сут.
- Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине
- На Украине захотели ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой
- США отказали Украине в поставках HIMARS
- В районе Иркутска ввели режим ЧС после крушения самолета
- Шойгу высказал обеспокоенность Уоллесу подготовкой провокации Киева на Украине с «грязной бомбой»
- Вучич прогнозирует «идеальный шторм» из-за размещения дивизии США в Румынии
- В сгоревшем после падения Су-30 доме в Иркутске проживали пять человек
- После теракта ВСУ в Херсоне погиб один человек
- Белгородский губернатор рассказал о последствиях субботнего обстрела города Шебекино
- ВС РФ отразили атаки на южно-донецком, купянском направлениях и в Херсонской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru