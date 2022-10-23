Шойгу провел по телефону переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по Украине

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил ситуацию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ 23 октября.

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«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», - сообщили в Минобороны РФ.

В пятницу, 21 октября, по инициативе США состоялся телефонный разговор Шойгу и Остина.

Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорню и Турции Хулуси Акара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаТелефонный РазговорСергей Шойгу
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