Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Отмечается, что министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по обстановке и действиям войск, командующих на других направлениях, а также доклады руководителей объединений и соединений о выполнении задач на основных направлениях.
Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения задействованных в спецоперации войск, фортификационных работ, деятельность медицинских и тыловых подразделений, создание условий для безопасного размещения военных в полевых условиях, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, глава Минобороны поблагодарил участвующих в СВО военнослужащих за самоотверженность и героизм и вручил им государственные награды, отмечает Ura.ru.
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