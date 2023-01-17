Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу заявил, что российские войска в ближайшее время расширят арсенал ударных средств

Отмечается, что министр заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по обстановке и действиям войск, командующих на других направлениях, а также доклады руководителей объединений и соединений о выполнении задач на основных направлениях.

Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения задействованных в спецоперации войск, фортификационных работ, деятельность медицинских и тыловых подразделений, создание условий для безопасного размещения военных в полевых условиях, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, глава Минобороны поблагодарил участвующих в СВО военнослужащих за самоотверженность и героизм и вручил им государственные награды, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу
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