Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили доклад по текущей обстановке и действиям войск. Глава Минобороны уделил особое внимание организации всестороннего обеспечения группировки, в том числе условий для безопасного размещения бойцов, работы медицинских и тыловых подразделений.
Кроме того, Шойгу поблагодарил выполняющих задачи в зоне спецоперации военных за самоотверженность и героизм. Глава Минобороны вручил бойцам государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — пожелал Шойгу военнослужащим.
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