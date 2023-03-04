Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Шойгу утвердил порядок снабжения добровольческих отрядов оружием и техникой

Как отметили в Минобороны, командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили доклад по текущей обстановке и действиям войск. Глава Минобороны уделил особое внимание организации всестороннего обеспечения группировки, в том числе условий для безопасного размещения бойцов, работы медицинских и тыловых подразделений.

Кроме того, Шойгу поблагодарил выполняющих задачи в зоне спецоперации военных за самоотверженность и героизм. Глава Минобороны вручил бойцам государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — пожелал Шойгу военнослужащим.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны РФСергей Шойгу
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