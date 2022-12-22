Шойгу проинспектировал группировки ВС РФ в зоне СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год

В сообщении говорится, что министр «проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей».

«В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», - отметили в Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что численность Вооружённых сил РФ нужно довести до 1,5 млн военнослужащих, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры