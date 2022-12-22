Шойгу проинспектировал группировки ВС РФ в зоне СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что министр «проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей».
«В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», - отметили в Минобороны.
Ранее Шойгу заявил, что численность Вооружённых сил РФ нужно довести до 1,5 млн военнослужащих, сообщает RT.
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