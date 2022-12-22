Шойгу проинспектировал группировки ВС РФ в зоне СВО

НСН-Москва Около трёх тысяч машиномест выставлено на продажу на Инвестиционном портале Москвы Преимущественное право на приобретение машиноместа есть у собственников квартир и проживающих по договорам соцнайма Парковочные места реализуются на четырёх видах торгов Электронный аукцион проводится на площадке «Росэлторг»