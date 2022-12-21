Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год

«Приоритетная задача на 2023 год - продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», - сказал он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что темпы спецоперации на Украине были сознательно замедлены, чтобы избежать жертв среди мирного населения, передаёт ОТР.