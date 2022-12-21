Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год
21 декабря 202216:23
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
«Приоритетная задача на 2023 год - продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», - сказал он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.
Ранее Шойгу заявил, что темпы спецоперации на Украине были сознательно замедлены, чтобы избежать жертв среди мирного населения, передаёт ОТР.
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21 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru