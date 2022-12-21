Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

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«Приоритетная задача на 2023 год - продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач», - сказал он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Ранее Шойгу заявил, что темпы спецоперации на Украине были сознательно замедлены, чтобы избежать жертв среди мирного населения, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСергей ШойгуСпецоперацияМинобороны РФ
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