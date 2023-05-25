Шойгу прибыл в Минск на заседание совета министров обороны стран ОДКБ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в заседании совета глав Минобороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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Ожидается, что министры рассмотрят вызовы и угрозы военной безопасности, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате ОДКБ.

«Главы оборонных ведомств обсудят ... ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавили в Минобороны.

В заседании совета примут участие генеральный секретарь ОДКБ и начальник Объединенного штаба организации.

На минувшей неделе Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Восток» на запорожском направлении в зоне специальной военной операции, напоминает Ura.ru. Министр заслушал доклады командующего и офицеров объединения, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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