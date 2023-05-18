Шойгу проверил организацию подготовки контрактников в Западном военном округе

Как доложил министру главком Сухопутных войск Олег Салюков, все занятия проходят под руководством офицеров, участвовавших в специальной военной операции. Подготовка учитывает особенности использования противником образцов иностранного вооружения.

По словам командира одного из подразделений, с военнослужащими проводят практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке. Также контрактников учат вождению боевой и специальной техники, подготовке по связи, стрельбе из различных видов оружия.

«После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки ... в составе своих подразделений и воинских частей», — подчеркнули в Минобороны.

