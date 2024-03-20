Шойгу: При атаках на границе России ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек

Потери Вооружённых сил Украины ВСУ) в ходе атака на приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях России составили более 3,5 тыс. человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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В ходе заседания коллегии оборонного ведомства он отметил, что украинские войска атаковали в течение восьми суток.

«Потери ВСУ... за восемь суток боевых действий составили... 3501 человек, из них 790 — безвозвратные потери», - уточнил министр.

Шойгу добавил, что все атаки украинских боевиков были отражены.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что атаковавшие территорию РФ силы ВСУ бежали с потерями, которые среди личного состава составили около 60%, а по бронетехнике – свыше 50%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФСергей Шойгу

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