Шойгу: Предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы

Глава военного ведомства провел в Национальном центре управления обороной совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Как отметил министр, в условиях специальной военной операции важно быстро восполнять запасы средств поражения, и эта задача напрямую зависит от способности производителей нарастить выпуск вооружения и минимизировать сроки его поставки военным.

«Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также напомнил, что ведомство упростило процедуру заключения договоров, сократило объем испытаний и снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества продукции, пишет RT.

