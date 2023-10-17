Шойгу: Предприятиям ОПК разрешили использовать все резервы
Федеральные органы власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем в России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства провел в Национальном центре управления обороной совещание по вопросам поставок и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Как отметил министр, в условиях специальной военной операции важно быстро восполнять запасы средств поражения, и эта задача напрямую зависит от способности производителей нарастить выпуск вооружения и минимизировать сроки его поставки военным.
«Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — подчеркнул Шойгу.
Глава Минобороны также напомнил, что ведомство упростило процедуру заключения договоров, сократило объем испытаний и снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества продукции, пишет RT.
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