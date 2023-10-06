Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу увеличить темпы производства Су-34

Министр проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции завода, который осуществляет выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34, отмечает RT.

Как доложил Шойгу директор предприятия Александр Панасенко, авиазавод может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт техники, выработавшей ресурс в ходе эксплуатации. Сейчас новосибирское предприятие «в целях экономии средств на производство» совмещает ремонтные работы с модернизацией боевых машин.

В Минобороны указали, что Шойгу поставил руководству завода задачу нарастить темпы производства и ремонта с учетом востребованности выпускаемой техники, пишет Ura.ru.

«По итогам работы генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления», — добавили в военном ведомстве.

