Шойгу посетил командный пункт группировки РФ в зоне спецоперации
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», — следует из сообщения Минобороны.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек. Какого-то дополнительного набора граждан на военную службу не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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