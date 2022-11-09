Шойгу посетил командный пункт группировки РФ в зоне спецоперации

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», — следует из сообщения Минобороны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек. Какого-то дополнительного набора граждан на военную службу не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

