Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

В ходе селекторного совещания в министерстве он указал, что в кратчайшее время ей следует вдвое увеличить производство.

«Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что в текущем году российская армия получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, сообщает RT.