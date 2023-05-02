Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки, сообщает РИА Новости.
В ходе селекторного совещания в министерстве он указал, что в кратчайшее время ей следует вдвое увеличить производство.
«Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объёмы производства высокоточных средств поражения», - заключил министр.
Ранее Шойгу заявил, что в текущем году российская армия получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru