Шойгу поручил наладить производство новой ракеты класса «воздух-воздух»
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился наладить выпуск авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, сообщает РИА Новости.
Ракету малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя на форуме «Армия-2023» представило предприятие НПО «Курганприбор».
«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия», - сказал Шойгу гендиректору НПО Фёдору Колосовникову, который в ответ пообещал приложить все силы для выполнения поставленной задачи.
Ранее руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов заявил о запуске в России мелкосерийного производства второй версии дрона-камикадзе «Овод», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru