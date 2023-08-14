Шойгу поручил наладить производство новой ракеты класса «воздух-воздух»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился наладить выпуск авиационной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД, сообщает РИА Новости.

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Ракету малой дальности и ближнего высокоманёвренного воздушного боя на форуме «Армия-2023» представило предприятие НПО «Курганприбор».

«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернёте производство данного изделия», - сказал Шойгу гендиректору НПО Фёдору Колосовникову, который в ответ пообещал приложить все силы для выполнения поставленной задачи.

Ранее руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов заявил о запуске в России мелкосерийного производства второй версии дрона-камикадзе «Овод», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:ВооружениеПроизводствоРакетаМинобороны РФСергей Шойгу

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