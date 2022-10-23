Шойгу по телефону поговорил с турецким коллегой об Украине

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в телефонном разговоре довел озабоченность своему турецкому коллеге Хулуси Акара по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Об этом сообщили в ведомстве в воскресенье, 23 октября.

СМИ: На Украине готовят «провокацию с грязной бомбой»

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Шойгу также довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы», - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорБомбаУкраинаМинобороныТурцияФранцияСергей Шойгу
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