Шойгу по телефону поговорил с турецким коллегой об Украине

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Шойгу также довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы», - отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее в воскресенье аналогичная беседа состоялась у Сергея Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

