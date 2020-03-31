Шойгу: Отправка призывников в войска начнется не раньше 20 мая
Из-за угрозы распространения коронавируса отправка призывников в войска начнётся не ранее 20 мая. Как отмечает «Красная звезда», об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий, а также даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией COVID-19.
Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, пишет Ura.ru. Отмечается, что призыв завершится 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тысяч человек.
В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за COVID-19 и обратятся с этим вопросом в Министерство обороны. В свою очередь, позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никак не повлияет на сроки проведения весеннего призыва.
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