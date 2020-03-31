Шойгу: Отправка призывников в войска начнется не раньше 20 мая

Из-за угрозы распространения коронавируса отправка призывников в войска начнётся не ранее 20 мая. Как отмечает «Красная звезда», об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий, а также даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией COVID-19.

«Солдатские матери» выступили за перенос призыва из-за коронавируса

Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, пишет Ura.ru. Отмечается, что призыв завершится 15 июля. На военную службу призывают граждан в возрасте от 18 до 27 лет, общее число призывников составит 135 тысяч человек.

В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят вопрос о возможном переносе весеннего призыва из-за COVID-19 и обратятся с этим вопросом в Министерство обороны. В свою очередь, позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции никак не повлияет на сроки проведения весеннего призыва.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуПризывникиРоссийская АрмияКоронавирус