Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для военных

В ходе селекторного совещании он объявил, что подписал приказ о предоставлении военным дней отдыха 29 и 30 декабря.

«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», - отметил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что при этом в войсках должен быть «обеспечен необходимый уровень боевой готовности, правопорядка и воинской дисциплины».

Ранее Шойгу заявил, что на вооружении российской армии может появиться новая система ПРО — С-550, сообщает RT.

