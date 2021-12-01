Шойгу объявил 29 и 30 декабря выходными для военных
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что личный состав Вооруженных сил России получит перед новым годом два выходных дня, сообщает ТАСС.
В ходе селекторного совещании он объявил, что подписал приказ о предоставлении военным дней отдыха 29 и 30 декабря.
«Взамен поработаем 18 и 25 декабря», - отметил Шойгу.
Глава Минобороны добавил, что при этом в войсках должен быть «обеспечен необходимый уровень боевой готовности, правопорядка и воинской дисциплины».
Ранее Шойгу заявил, что на вооружении российской армии может появиться новая система ПРО — С-550, сообщает RT.
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