Минтруд утвердил выходные и праздничные дни на 2022 год

Минтруд России утвердил производственный календарь на 2022 год, россияне будут отдыхать 118 дней, включая праздники и выходные дни, сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Отмечается, что новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 9 января. Нерабочим днем в феврале будет 23-е число. В марте будут отдыхать 6-го, 7-го и 8-го числа.

Также подчеркивается, что россияне будут отдыхать в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В июне выходные дни продлятся с 11-го по 13-е число. Нерабочими дни будут 4, 5 и 6 ноября.

Ранее правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочую субботу, 5 марта, было решено перенести на понедельник, 7 марта.

