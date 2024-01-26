Шойгу назвал создание инфраструктуры для ядерных сил приоритетным направлением

Российский Военно-строительный комплекс сосредоточился в 2023 году на создании сил ядерного сдерживания. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на Едином дне приемки военной продукции, сообщило агентство ТАСС.

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Также, по словам министра, приоритетными направлениями стали совершенствование аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и развитие новых субъектов страны.

Шойгу добавил, что военные строители сдали в эксплуатацию в короткие сроки объекты для нужд специальной военной операции России на Украине в 2023 году, а это 2700 сооружений и зданий. Специалисты смогли воплотить в жизнь все запланированные задачи.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФЯдерное ОружиеСергей Шойгу

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