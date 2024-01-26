Шойгу назвал создание инфраструктуры для ядерных сил приоритетным направлением
Российский Военно-строительный комплекс сосредоточился в 2023 году на создании сил ядерного сдерживания. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на Едином дне приемки военной продукции, сообщило агентство ТАСС.
Также, по словам министра, приоритетными направлениями стали совершенствование аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота и развитие новых субъектов страны.
Шойгу добавил, что военные строители сдали в эксплуатацию в короткие сроки объекты для нужд специальной военной операции России на Украине в 2023 году, а это 2700 сооружений и зданий. Специалисты смогли воплотить в жизнь все запланированные задачи.
Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия
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