Путин: 300 тысяч мобилизованных достаточно для проведения спецоперации
Для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.
По его словам, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий.
Также глава государства признал, что прошедшая мобилизация выявила определенные проблемы. Он подчеркнул, что для их устранения необходимо модернизировать систему военных комиссариатов.
«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать систему по-современному», — добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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