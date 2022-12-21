Путин: 300 тысяч мобилизованных достаточно для проведения спецоперации

Для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

По его словам, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий.

Также глава государства признал, что прошедшая мобилизация выявила определенные проблемы. Он подчеркнул, что для их устранения необходимо модернизировать систему военных комиссариатов.