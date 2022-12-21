Путин: 300 тысяч мобилизованных достаточно для проведения спецоперации

Для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

По его словам, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий.

Также глава государства признал, что прошедшая мобилизация выявила определенные проблемы. Он подчеркнул, что для их устранения необходимо модернизировать систему военных комиссариатов.

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«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать систему по-современному», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена по всей стране, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияМинобороны РФВладимир Путин
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