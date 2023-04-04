Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.
Он отметил, что в этом году сведения о призывниках впервые поступают в электронном виде, что ускорило процесс обмена информацией и позволило отказаться от ненужных процедур. Шойгу напомнил, что призыв в стране обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий.
В России 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.
Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Путин: Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2 раза с 2014 года
- Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
- Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
- Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
- Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru