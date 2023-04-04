Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках

Цифровизация баз данных призывников позволила уменьшить бюрократизм, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что в этом году сведения о призывниках впервые поступают в электронном виде, что ускорило процесс обмена информацией и позволило отказаться от ненужных процедур. Шойгу напомнил, что призыв в стране обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий.

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В России 1 апреля, начался весенний призыв на срочную службе в Вооруженных силах. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. На срочную службу планируется призвать 147 тысяч человек. Также указ президента регламентирует увольнение со службы солдат, матросов, сержантов и старшин.

Военнослужащих по призыву не будут направлять в зону проведения специальной операции, заявил ранее руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
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