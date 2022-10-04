Шойгу: мобилизованные отправятся в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что граждане, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, должны направляться в районы боевых действий после подготовки и боевого слаживания, сообщает РИА Новости.
На селекторном совещании он отметил, что в районы проведения специальной военной операции мобилизованные будут отправляться вместе с уже задействованными там подразделениями.
«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - приказал министр.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что с момента объявления в России частичной мобилизации более 70 тысяч россиян захотели записаться в добровольцы, сообщает RT.
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