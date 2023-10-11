Шойгу: Найдено решение по легким транспортникам на замену Ан-26 и Ан-72
Найдено решение по легким транспортным самолетам, которые заменят Ан-26 и Ан-72. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.
Министр провел встречу по итогам рабочей поездки в Ульяновск, пишет RT. В ходе визита Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Авиастар», проинспектировал производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100
«Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — заявил глава оборонного ведомства.
Шойгу предложил участникам совещания обсудить, что уже сделано в части замены самолетов и какие шаги еще предстоит сделать, отмечает телеканал «360».
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